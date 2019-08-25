Karabükspor hazırlık maçında Kastamonuspor'u 3 golle geçti

Kardemir Karabükspor hazırlık maçında Kastamonsupor 1966'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Kardemir Karabükspor'un 50. Yıl Kuruluş Yıl Dönümü ve Sezon Açılışı etkinlikleri kapsamında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda müzik ve görsel şölen vardı. Şarkıcı Ramazan Çelik, Hasan Alp sahne aldı. Müzik performanslarının ardından Avrupa ve Türkiye vücut geliştirme şampiyonu Murat Polat, Dünya ve Avrupa köpekli sporlar frizbi şampiyonu köpek ve sahibi Murat Kurşun, kıtalararası ve Avrupa şampiyonu Sadık Özköseoğlu ve ekibi performansları ile tribünlerden alkış aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Kardemir Karabükspor ve Kastamonuspor 1966 Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kardemir Karabükspor karşılaşmayı Emre Eser, Berk Kervankıran ve Barbaros Kılıç'ın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazanırken misafir takımın tek golünü Metincan Cici kaydetti.

Karşılaşmayı Karabük Valisi Fuat Gürel AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur İnal Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ AK Parti Karabük İl Başkanı Avukat İsmail Altınöz tribünden takip etti.