Karabükspor - İstanbulspor maçının ardından

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, bu sezon ikinci beraberliğini sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalarak aldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, maçı değerlendirmenin kendileri açısından zor olduğunu kaydederek, bu kadar mücadele edip giderek oyun anlamında üstüne koyan bir takım olduğunu söyledi. Öcal, “Giderek üzerine koyan genç ve tecrübesiz takım var. Hafta içi devamlı futbolun doğrularının çalışıp daha iyisini nasıl yaparız diye mücadele ediyoruz. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Penaltı pozisyonu izledim. Çarptıktan sonra eline geliyor. Penaltı olmadığını hakem arkadaşımız da söyledim ve o da aynı şeyi söyledi. Sonuçta 17-18 yaşındaki çocuklarla mücadele ediyoruz. Gördünüz sahada aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Biraz daha tecrübe kazandıktan sonra bu takımın daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Bu sıkıntı içerisinde bu futbol övgüye değer. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Hepsi benim için bir yıldız şu anda. Bunların verdikleri onur mücadelesi, Karabük gibi bir ilin misyonunu yüklenen bu çocuklar sahada alkışı ve övgü hak ediyorlar. İstanbulspor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Çıkrıkçı: “Futbol oynanmadan kazanılmıyor”

İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkrıkçı ise, “Futbol demek ki oynanmadan kazanılmıyor. Daha fazla konsantre olup girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu, ama olmadı. 1 puanla buradan ayrılıyoruz. Karabükspor'a bundan sonra kalan maçlarında başarılar diliyorum” ifadesinde bulundu.