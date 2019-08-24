Karabükspor Metin Türker'i mezarı başında andı

yılı etkinlikleri kapsamında Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker, kabri başında anıldı.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, yönetim kurulu ve futbolcularla birlikte, geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de tedavi gördüğü Amerika'da hayatını kaybeden Metin Türker'in mezarını ziyaret ederek dua etti. Kulübün 50. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan ziyarette okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Başkan Yüksel ve futbolcular tarafından Türker'in mezarına karanfil bırakıldı.