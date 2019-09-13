Karabükspor Teknik Direktörü Demirci: "Bütün hazırlıklarımız Vanspor maçından puanla dönebilmek için"

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör İsmail Demirci, Vanspor maçına ilişkin, "Bütün hazırlıklarımız bu maçtan puanla dönebilmek için" dedi.

Karabükspor Teknik Direktörü İsmail Demirci, Çamlık Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir deplasmana gideceklerini söyledi. Kolay maç olmadığını ifade eden Demirci, "Vanspor iki de iki yaptı. Biz de iki de sıfır. Belki biz kolay maç gibi gözükebiliriz rakip açısından. Ama biz öyle bir çalışma havasındayız ki, inşallah bir sürpriz yapabiliriz görüntümüz var. Niyetimiz zaten öyle. Bir yerden bir puan alıp bu maçta olabilir, bu yüzden elimizden geleni yapacağız. Rakip hakikaten zorlu bir takım. İçeride seyirci baskısı da var. Daha evvelden biliyorum ama biz elimizden geleni yapıp puan için her şeyimizi vereceğiz. Üç puan olursa bizim için mükemmel olur. En kötü bir puan olsa bile bizim için büyük kazanç olacaktır" diye konuştu.

"Bütün hazırlıklarımız bu maçtan puanla dönebilmek"

Demirci, mağlubiyetlerin kendilerini üzdüğünü ve bu yüzden moral ve motivasyonda sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Ama salı ve çarşambadan sonra yeni maçı düşünmek zorundayız. Vanspor maçı için yarın da bir ter antrenmanı yapacağız. Bugün son ana idmanımızı yapacağız. Bütün hazırlıklarımız bu maçtan puanla dönebilmek için" dedi.

Kardemir Karabükspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Vanspor maçı hazırlıklarına Çamlık Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde devam etti. Antrenmanda ısınma, top kapma, koordinasyon ve taktik çalışması yapıldı.