Karabükspor'da 486 gün sonra gelen galibiyet

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı TY Elazığspor'u 2-0 mağlup ederek 486 gün sonra galibiyet aldı.

Kardemir Karabükspor son galibiyetini 9 Ekim 2019 tarihinde ligin 7. haftasında yine Tetiş Yapı Elazığspor deplasmanında 3-2 kazanarak elde etmişti.

com 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta mücadelesinde Elazığ deplasmanından galibiyetle dönen Kardemir Karabükspor bu sezon ilk galibiyetini alırken son galibiyetinin üstünden 486 gün geçti. Geçtiğimiz sezonun 7. haftasında TY Elazığspor deplasmanında 3-2 kazanan kırmızı-mavililer yine geçtiğimiz sezonun 24. haftasında Elazığspor'u hükmen mağlup etmişti. Pandemi sebebiyle lig 28. haftadan sonra oynanmamış ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından küme düşme olmayacağı açıklanmıştı.

2020-2021 sezonunun ilk haftalarında ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayamadığı için kulübe 3 puan silme cezası vermişti. Ligde puan tablosunda eksi 3 puan ile son sırada bulunan Karabükspor ligin 8. haftasında evinde Etimesgut Belediyespor, 13. haftasında ise deplasmanda Kırklarelispor ile golsüz berabere kalarak 2 puan kazanmıştı. Ligin 22. haftasına eksi 1 puanla giren kırmızı-mavililer Elazığspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 2 puana çıkmış oldu.