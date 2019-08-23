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Karabükspor'da 8 alt yapı oyuncusu profesyonel oldu

Kardemir Karabükspor’da sekiz alt yapı oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Kardemir Karabükspor'da sekiz alt yapı oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalandı.


Transfer tahtası kapalı olduğu için transfer yapamayan ve bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Kardemir Karabükspor'da sekiz alt yapı oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalandı.


Kırmızı-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz alt yapı oyuncularımızdan Olcay Toplu, Ömer Faruk Yılmaz, Emre Işık, Furkan Övün, Nazmican Başkara, Barbaros Kılıç, Serkan Sıkılmaz, ve Ömer Çelik ile kulüp başkanımız Mehmet Yüksel ve profesyonel futbol şube sorumlumuz Atilla Burgaz'ın katılımıyla gerçekleşen tören ile Ömer Çelik ile 3 yıllık diğer oyuncular ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Töreni bazı oyuncularımızın aileleri de katılım gösterdi” ifadelerine yer verildi.

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