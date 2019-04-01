Karabükspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, salı günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Karabükspor ligin 27. haftasında salı günü saat 16.00'da Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Adanaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Çamlık Sahası'nda sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.
Kırmızı-mavililerde kart cezalısı bulunmazken sakatlıkları bulunan ve son antrenmanda yer almayan Fatih Tultak ve Ali Kemal Yılmaz Adanaspor maçında forma giyemeyecek.