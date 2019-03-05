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Karabükspor'da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Kırmızı-mavili takım ligin 25. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

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