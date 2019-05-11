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Karabükspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Karabükspor ligin 33. haftasında pazar günü 16.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda Abalı Denizlispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından idman taktik çalışmayla sona erdi.

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