Karabükspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1.
Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Kırmızı-mavili takım ligin son haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve dar alanda oyun çalışması yaptı.