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Karabükspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlandı.


Kırmızı-mavili takım ligin son haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.

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