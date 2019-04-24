Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1.
Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazartesi günü sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Kardemir Karabükspor, Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı.