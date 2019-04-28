İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.


Karabükspor ligin 31. haftasında pazartesi günü saat 19.00'da Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.


Kırmızı-mavililerde sakatlıkları devam eden Arda Belen, kart cezalısı Ferhat Yılmaz ve U18 Milli Takımı ile Ukrayna'da bulunan Fatih Tultak maç kadrosunda yer almayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.