Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karabükspor ligin 31. haftasında pazartesi günü saat 19.00'da Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Kırmızı-mavililerde sakatlıkları devam eden Arda Belen, kart cezalısı Ferhat Yılmaz ve U18 Milli Takımı ile Ukrayna'da bulunan Fatih Tultak maç kadrosunda yer almayacak.