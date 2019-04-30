Karabükspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1.
Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla başladı.
Kırmızı-mavililer ligin 32. haftasında deplasmanda Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından yenileme çalışması yaptı.