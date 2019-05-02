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Karabükspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Karabükspor ligin 32. haftasında cumartesi günü 17.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.


Kırmızı-mavililer yarın sabah saatlerinde kara yolu ile İstanbul'a hareket edecek. Sakatlığı devam eden Arda Belen ve ağrıları devam eden Ferhat Yılmaz kafilede yer almayacak.

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