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Karabükspor'da kaptana Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Kardemir Karabükspor’un sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanda doğum günü olan kaptan Berkay Yılmaz’a Brezilya usulü un ve yumurtalı kutlama yapıldı.

Kardemir Karabükspor'un sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanda doğum günü olan kaptan Berkay Yılmaz'a Brezilya usulü un ve yumurtalı kutlama yapıldı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki ilk maçını 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile oynayacak Kardemir Karabükspor'da çalışmalar devam ediyor. Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde, Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda takım ısınma hareketlerinin ardından; core kuvvet çalışması ve taktik çalışması yaptı.


Antrenmanın sonunda takım arkadaşları 21 yaşına giren kaptan Berkay Yılmaz'a Brezilya usulü un ve yumurtalı kutlama yaptı. Kutlamanın ardından Yılmaz takım arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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