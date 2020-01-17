Karabükspor'da olağanüstü kongre ertelendi

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da yapılması gereken olağanüstü kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Kardemir Karabükspor yönetiminin geçtiğimiz hafta Sivas Belediyespor maçı sonrasında aldığı karar ile Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu'nda yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 24 Ocak Cuma gününe ertelendi.

Kongrenin mevcut üyelerin çoğunluğunun katılımı ile 20 Ocak'ta aynı salonda yapılacağı belirtildi.