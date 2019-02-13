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Karabükspor'da olağanüstü kongre kararı

Spor Toto 1.

Lig kulüplerinden Kardemir Karabükspor'da yönetim olağanüstü kongre kararı aldı. Kongre 2 Mart 2019 Cumartesi günü yapılacak.


Lig'in devre arasında Eskişehirspor ve Tetiş Yapı Elazığspor transfer tahtasını açmış ama Kardemir Karabükspor, açamamıştı. Ligde zor günler geçiren Karabükspor'da yönetim olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını açıkladı.


Olağanüstü genel kurul toplantısı 2 Mart 2019 Cumartesi tarihinde Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu'nda yapılacak. Yeterli oy çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci kongrenin 9 Mart Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacağını duyuruldu.

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