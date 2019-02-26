Karabükspor'da Ümraniyespor maçı çalışmaları başladı

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı-mavililer ligin 24. haftasında deplasmanda Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Çamlık Sahası'nda akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve pas çalışması yaptı. Sezer Gündüz, Fatih Tultak ve Arda Belen antrenmanda yer almadı.