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Karabükspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü konuk olacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Karabükspor ligin 24. haftasında Pazar günü saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve koordinasyon çalışması yaptı.


Kırmızı-mavililer öğle saatlerinde kara yolu ile İstanbul'a hareket edecek. Kart cezalısı olan Arda Belen kafilede yer almayacak.

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