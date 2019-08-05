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Karabükspor'dan golsüz prova

Sezon öncesi hazırlıklarını Karabük’te sürdüren Kardemir Karabükspor oynadığı ilk hazırlık maçında Devrek Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Sezon öncesi hazırlıklarını Karabük'te sürdüren Kardemir Karabükspor oynadığı ilk hazırlık maçında Devrek Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında Karabük Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde Bölgesel Amatör Lig takımlarından Devrek Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi.


Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında en az 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

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