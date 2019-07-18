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Karabükspor'dan üç futbolcu, U19 Milli Takımı'na davet edildi

Kardemir Karabükspor’da forma giyen Fatih Tultak, Arda Belen ve Cihan Aydın U19 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Kardemir Karabükspor'da forma giyen Fatih Tultak, Arda Belen ve Cihan Aydın U19 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.


U19 Milli Futbol Takımı'nın 30 Temmuz ve 1 Ağustos 2019 tarihlerinde Belarus ile deplasmanda BFF Stadium Minsk'te oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'dan Fatih Tultak, Arda Belen ve Cihan Aydın davet edildi.


Kırmızı-mavililerin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselle beraber, "U19 Milli Takımı'nın 30 Temmuz ve 1 Ağustos 2019 tarihlerinde Belarus ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna oyuncularımız Fatih Tultak, Arda Belen ve Cihan Aydın davet edildi. Oyuncularımızı tebrik eder, U19 Milli Takımı'na başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

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