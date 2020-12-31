İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabüksporlu futolcular Mahir Acar'ın ölüm yıl dönümünü unutmadı

Kardemir Karabüksporlu futbolcular, kulübün borcundan kaynaklı kendisine gönderilen ödeme tebligatından dolayı bunalıma girip intihar eden Kardemir Karabükspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Mahir Acar’ı ölüm yıl döneminde mezarında ziyaret etti.

Kardemir Karabüksporlu futbolcular, kulübün borcundan kaynaklı kendisine gönderilen ödeme tebligatından dolayı bunalıma girip intihar eden Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi Mahir Acar'ı ölüm yıl döneminde mezarında ziyaret etti.


Borç tebligatının kendisine ulaşmasının ardından girdiği bunalım sonucu içtiği tuz ruhu ile hayatına son veren eski yönetici Mahir Acar'ın 1'inci ölüm yıldönümünde anıldı.


Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'da forma giyen futbolcular Öğlebeli Mezarlığı'nda bulunan Acar'ın mezarının başında dua etti. Kardemir Karabükspor kulüp yöneticileri ise Mahir Acar'ın ölüm yıl dönümü için mevlid okutup şehrin farklı noktalarında mevlid şekeri dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.