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Karabükspor'un eski Başkanı Ziya Ünsal son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karabük iş dünyasının sevilen isimlerinden ve Kardemir Karabükspor eski başkanlarından Ziya Ünsal son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karabük iş dünyasının sevilen isimlerinden ve Kardemir Karabükspor eski başkanlarından Ziya Ünsal son yolculuğuna uğurlandı.


Uzun süredir yakalandığı bir hastalık sonucu Ankara'da tedavi gören Karabük'ün sevilen iş adamlarından TSO Meclis Başkanlığı ve Karabükspor kulüp başkanlığı yapan Ziya Ünsal, dün akşam hastanede hayatını kaybetmişti.


Ünsal için, öğle namazını müteakip Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ünsal'ın yakınlarının yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, Yönetim Kurulu üyesi Kamil Güleç, TSO Başkanı Mehmet Mescier, siyaset ve iş dünyası ile çok sayıda seveni katıldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ünsal, Kuzyaka Hacılar köyü aile mezarlığına defnedildi.

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