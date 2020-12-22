Karabükspor'un vergi ve SGK borçlarında yapılandırma

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borcu yapılanmasına giderek kulübün geleceği için olumlu bir adım attı.

Misli.com Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'da Başkan Mehmet Yüksel, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile SGK ve vergi yapılanmasına gittiklerini duyurdu.

Karabükspor için olumlu anlamda atılan önemli bir adım olduğunu belirten Yüksel, açıklamasında kentin önde gelenlerinden de destek isteyerek, “İnşallah bu yapılandırma, uzlaşmalarımız sonunda reel tablolara dökülecek Karabükspor'umuz ve özellikle bu konuda mustarip olan 72 eski yöneticimiz de rahat bir nefes almış olacaktır. Ayakları yere basan, ileriyi gören bir Karabükspor için attığımız adımlar karşılığını bulacaktır. Bu konuda Karabük basınındaki duayen isimlerin destekleri, STK yöneticileri, kentin eşrafından çok değerli isimler, iş adamları, siyasetçiler ve bürokratlar el birliği yapmaktadır. Bu konuda detaylı açıklamaları önümüzde ki günlerde yapacağız” dedi.

Ligde son sırada yer alan ve eksi 1 puanı bulunan kırmızı-mavililerde, SGK ve vergi yapılanmasının ardından gözler ligin devre arasında transfer tahtasının açılabilme ihtimaline çevrildi.