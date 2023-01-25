Karabük'te 10 adrese operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yürütülen saha ve istihbarı çalışmalar neticesinde biri imalathane olarak kullanıldığı tespit edilen 10 ayrı adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, bir adeti sanayi tipi olmak üzere toplam 10 adet tütün sarma makinesi, 108 bin 630 adet içi doldurulmuş makaron, 52.4 kilogram kıyılmış tütün, 14 kilogram bandrollü tütün, bin 400 adet kesilmiş bandrol, bir adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet ses tabancası ve 50 adet ses tabancası fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 21 kişi hakkında işlem yapıldı.