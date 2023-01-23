Karabük'te 10 bin öğrenciye yemek verilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer'in öğrencilere sıcak yemek dağıtımı ile ilgili talimatlarıyla Karabük'te 10 bin 426 öğrenciye öğle yemeği verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk dönem 3 bin öğrenciye sıcak yemek verdiklerini söyledi. İkinci dönemde bu sayının 10 bin 426'ya çıkarılacağını ifade eden Akbaş, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz şu anda ara tatilde 15 gün inşallah dinlenecekler. 6 Şubat itibarıyla eğitim öğretim faaliyetlerine tekrar başlayacağız. Hem akademik başarı hem sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimiz hem de ödevlerimizle ilgili ikinci dönem kaldığımız yerden iyi bir planlamayla devam edeceğiz. 6 Şubat itibarıyla okullarımızda yemek hizmetine devam edeceğiz. Birinci dönemde 3 bin öğrencimize yemek veriyorduk, 6 Şubat itibarıyla Bakanımız Mahmut Özer'in talimatlarıyla ilimiz genelinde anaokullarında, ana sınıflarında, pansiyonlu okullarımızda, taşımalı gelen öğrencilerimizin okullarında da tüm öğrencilerimize yemek vermeyi planlıyoruz. İlk dönem 3 bin öğrencimize yemek vermiştik, ikinci dönem itibarıyla da 10 bin 426 öğrencimize inşallah sıcak öğle yemeği vermeyi planlıyoruz. Yavrularımızın okullarda daha rahat bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesini istiyoruz. Önümüzdeki yıl da bu sayımızı 15 bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.