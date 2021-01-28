Karabük'te 10 vakanın görüldüğü köy karantinaya alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Soğanlı köyü birden fazla korona virüs vakasının görülmesinin ardından karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Soğanlı köyünde 10 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Karabük Valiliği, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köyün tamamının 10 gün süreyle karantina altına alındığını açıkladı. Köye giriş-çıkışlar jandarma ekipleri tarafından izne bağlı olarak gerçekleştiriliyor.

İstanbul'dan köye gelen iki kişinin rahatsızlanarak hastaneye başvurmasının ardından test sonucu pozitif çıktığı ve temasta bulundukları 8 kişinin de yaptırdıkları testin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.