İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te 10 yılda 4 kilometre istinat duvarı

Karabük Belediyesi tarafından 10 yılda 4 kilometre istinat duvarı yapıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen taleplerin yerine getirildiği belirtildi.


Deretarla mevkisinde istinat duvarı yapım çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol kenarlarında oluşan ve oluşabilecek toprak kaymalarını önlemek amacıyla istinat duvarı çalışmalarını sürdürüyor. Karabük Belediyesi olarak 10 yıllık süre içerisinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yaklaşık 4 kilometre istinat duvarı çalışması gerçekleştirdik. Bundan sonrada heyelan ve toprak kayması tehlikesi olan bölgelerde istinat duvarı çalışmalarımız devam edecek."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.