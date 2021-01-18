Karabük'te 106 köye kar engeli

Karabük'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 126 köy ulaşıma kapanırken, yapılan çalışmalarda 20 köy yolu ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada 915 kilometrelik 126 köyün kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Karla mücadele ekipleri tarafından 145 kilometrelik 20 köy yolunun ulaşıma açıldığının ifade edildiği açıklamada, “13 greyder, 5 kar bıçaklı kamyon, 5 bekoleder ile çalışmalar devam ediyor” denildi.