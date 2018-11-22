Karabük'te 115. Parkın açılışı yapıldı

parkın açılışı, Karabük Mahallesi Pala Dede Caddesi Aytekin Sitesi yanında düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Karabük Mahallesi'ndeki park açılış törenine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Karabük'ün hikayesinin 1938'de başladığını fakat Karabük'e hizmetlerin gelişinin 2009'da başladığını belirterek, şunları söyledi: "Karabük'te Karabük'ün baştan yazılan hikâyesin de öncelikle TOKİ evlerinin olduğu yerdeki mezbahane ve kömür depoları vardı. Kömür depoları tekrardan Karabük merkezine yapıldı ve orada kentsel dönüşüm başladı. Kentsel dönüşümle birlikte dolmuş durakları, alt geçit, meydan yapıldı. Meydanın karşısına kütüphane yapıldı ve oradan Yenişehir'e yürüyen merdivenler ile çıkıldı. 200 Evler, Esentepe ve Yeşil Mahalle köprüler ile bağlandı. Yine Kartaltepe, Yenişehir köprü ile bağlandı. 200 Evler'de Ticaret Merkezi kuruldu, yine yanında kapalı otopark ve pazar yeri kuruldu. Halim Deresi'nin yapılmasıyla beraber Aydınlıkevler Mahallesinde farklı bir canlılık başladı ki Karabük'ün en modern mahallelerinden birisi ortaya çıktı. Aynı şekilde 200 Evler ile terminale bir bulvar daha yapıldı. Bu bulvar hastaneye ulaşımı kolaylaştırdı ve en fazla kullanılan yollardan birisi haline geldi. Karabük'e doğalgaz 4 yılda dağıtıldı. Yalnız Halim Deresine dağıtılan doğalgaz borusunun deplasesi için Kargaz'a 800 bin lira para ödendi. Karabük'ün en büyük mahalleleri olan Yeni Mahalle, Atatürk Mahallesi, Kartaltepe, Yenişehir, Namık Kemal Mahallesi, Yeşil Mahalle ve Kurtuluş Mahallesinin tamamının su tesisatı değişti. Bunların hepsi milyonlarca liralık para. Geldik 500 Evlere. 500 Evler ile Safranbolu'yu birbirine bağlayan çok güzel bir çelik köprü yaptık. Şuan da altına muazzam bir spor vadisi yapıyoruz.”

Açılan parkın 115'inci park olduğunu ifade eden Vergili, “Karabük'te muazzam bir yeşil kuşak ortaya çıkarttık. İnşallah bu parklar 116, 117 diye devam edecek. Yılsonuna kadar sizlere vermiş olduğum taahhütlerin hepsi yerine gelecek. Bu parkın yapımında emeği geçen tüm personele ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Parkımızın mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ve duanın ardından Karabük Mahallesi Pala Dede Caddesi parkının açılışı gerçekleştirildi.