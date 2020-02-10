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Karabük'te 135 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 195 köy yolundan 135’i çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 195 köy yolundan 135'i çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.



Üç gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 195 köyün bin 365 kilometre uzunluğundaki yolu ulaşıma kapanmıştı. Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabük merkezde 19, Eflani ilçesinde 34, Eskipazar ilçesinde 22, Ovacık ilçesinde 21, Safranbolu ilçesinde 26 ve Yenice ilçesinde 13 olmak üzere toplam 135 köy yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi. Kapalı 60 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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