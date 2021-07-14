Karabük'te ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri başladı

Karabük'te FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılmaya başladı.

Karabük Valiliği tarafından düzenlenen ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı Safranbolu'dan Karabük istikametine gerçekleştirilen bisiklet turu ile başladı. Polis kontrolünde düzenlenen bisiklet turu Karabük Valiliği bahçesinde son buldu. Valilik bahçesinde şehitler anısına fidan dikiminin gerçekleştirilmesi ile devam eden programa Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Düzenlenen şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Gürel ve beraberindeki heyet tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından Valilik Fuaye alanında Ressam Rıza Korkmaz, Kübra Korkmaz, Grafiker Ressam Eyüp Günaydın ve Edebiyatçı yazar Zehra Korkmaz'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan fotoğrafları resmettiği '15 Karede 15 Temmuz' isimli Yağlı Boya Resim Sergisi açılışı yapıldı.

Program resim sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.