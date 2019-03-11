Karabük'te 150 üreticiye meyve fidanı dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kapama Meyve Bahçeciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında başvuru yaparak talepte bulunan üreticilere meyve fidanları düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Vali Yardımcısı İsmail Bayata, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, İşkur Müdür Vekili Mustafa Çalış, Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, üreticiler ve davetliler katıldı.

Bağ Fidanı, ceviz ve hurma fidanlarının üreticilere dağıtımı öncesinde konuşan Vali Gürel, "Toprağa ne verirsen misliyle geri veriyor, yetiştirdiğiniz her ürün geçimimizi sağlayacak katkılarda bulunuyor. İlimiz belki tarım arazisi olarak çok büyük alanlara sahip değil, yüzölçümümüzün %71'i ormanlarla kaplı, ama onunla da geçinen başka insanlarımız var. Geriye kalan bölümde çok güzel tarım alanları mevcut, buralarda da çok güzel üretimler yapılabilir. Üzülerek söylüyorum maalesef köylerimiz boşalıyor, 278 köyümüzün toplam nüfusunu topluyorsun bazı illerimizdeki 20-30 köyün nüfusu kadar ancak oluyor. Sizlerden istirhamımız köylerimizi boş bırakmayın. Çünkü ülkemizin alanı değişmiyor ama nüfusumuz her geçen gün artıyor, çoğalıyoruz. 81 milyonu geçtik, bu kadar nüfusu bir şekilde beslememiz lazım, herkes şehirlere gelirse üretimi kim yapacak, bunuda kara kara düşünmemiz lazım. Üretimin önemini biliyoruz, ama üzerinde düşünmemiz gereken hususlar var. İl Tarım ve Orman Müdürümüz ve ekibini özellikle tebrik etmek istiyorum, çok gayretli çalışmaları var. Yöremizde yetiştirilen 11 ürünün yerel tohumlarla devamını sağlamak adına güzel bir çalışmaları var, onunda önümüzdeki günlerde tanıtımını yapmış olacağız. Bugün dağıtımını yapacağımız fidanların yöremize, ilimize ve ülkemize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve protokol üyeleri tarafından üreticilere fidanları teslim edildi.

Proje kapsamında merkez ilçede 150 çiftçiye bin 250 ceviz, 2 bin asma ve bin hurma, il genelinde ise 6 bin 500 ceviz, 3 bin 050 asma ve 2 bin 500 hurma fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.