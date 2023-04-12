Karabük'te 174 proje çalışması yapıldı

Karabük'te, kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Vekili Muhittin Gürel'in yanı sıra; vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Vekili Gürel, toplantının ana gündem maddesinin 2023 yılının 1. döneminde Karabük'te gerçekleştirilen yatırımları görüşmek olduğunu ifade ederek, "Koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu çerçevede ilimizde, 2023 yılında; ulaştırma sektöründe 21, eğitim sektöründe 49, kültür-turizm sektöründe 13, tarım sektöründe 70, enerji sektöründe 4, sağlık sektöründe 5, diğer kamusal hizmetleri sektöründe 12 olmak üzere toplam 174 proje ve iş yürütülmektedir. Yürütülen 174 proje ve işin toplam proje bedeli 10 milyar 979 milyon 365 bin TL'dir. Bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 733 milyon 421 bin TL, dönem sonu itibariyle de 209 milyon 943 bin TL harcama yapılmıştır. Projelerin 2023 yılı ödenekleri 1 milyar 214 milyon 701 bin TL'dir. İl Koordinasyon Kurulumuzun 2023 yılı 1. Dönem Toplantısının ilimiz yatırımları için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Muhittin Gürel'in konuşmasının ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak 2022 yılında başlanan ve yapımı devam eden projeler ile 2023 yılında planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptı.