Karabük'te 2019 -2020 eğitim öğretim yılı start aldı

Karabük'te 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 37 bin öğrenci ders başı yaptı. Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen törende ders zilini Karabük Valisi Fuat Gürel çaldı.

Yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle Vali Fuat Gürel beraberinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İdare Mali İşler Daire Başkanı Mustafa Karlıtepe, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile birlikte 100. Yıl Yunus Emre İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere iyi dersler temennisinde bulundu.

İlkokula yeni başlayan 1. sınıfları ve ortaokula başlayan 5. sınıfları ziyaret eden Vali Gürel ve beraberindeki heyet, bu sene okula başlayan miniklerle bir süre sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilen ve “Sıfır Atık” farkındalığını arttırmak için bu yıl bez torba içerisine konulan ders kitaplarını öğrencilere dağıtan Vali Gürel ve protokol üyeleri öğrencilere başarılar diledi.

“Çağın hastalığından kurtarmamız lazım”

Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Vali Gürel, yapılan sınavlarda Karabük'ün ilk 10'a girdiğini hedeflerinin ise ilk 3 olduğunu söyledi.

Öğrencilerin mutlaka bir sportif faaliyetleri içerisinde yer almasını temenni eden Vali Gürel, “İlimizdeki tüm okullarımızın okul sporlarına dahil olmasını istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız arasında imzalanan protokoller ile spor alanlarının ortak kullanımı, Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Antrenörlerinin beraber çalışması ile ilgili protokoller var. Kurumlarımız spor alt yapımızı beraber kullanıp çocuklarımıza iyi bir gelecek oluşturmamız, sağlıklı bir nesil yetiştirmemiz lazım. Sadece derse yönlendirip belli kalıplar içerisinde onları yetiştirmemiz çok da yeterli olmayacak. Dünyayı okuyabilen, yorum yapabilen yeteneklerini ortaya çıkarmamız lazım. Çocuklarımızın en azından bir tane sportif faaliyetlerde bulunmasını istiyoruz. Çocukların dikkatini dağıtabilecek çok etken var. Eğer biz enerjisini yeterince tüketemezsek başka şeylere yöneliyor. Kültürel faaliyetlere yönlendirmemiz de lazım. Çocuklarımız gereksiz işlerle uğraşmasın. Sokaklarda parklarda oynamasını teşvik etmeliyiz. Çocukları maalesef evlere hapsettik. Ellerinde telefon, bilgisayar ve televizyon başında çağın hastalığı olarak oralarda hapis durumda. Onları dışarı çıkarmamız lazım. Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle çocuklarımızın sportif alt yapısının kullanması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hedefimiz her çocuğumuzun en az bir sosyal ya da spor etkinliği ile uğraşması olmalı. Çocuklarımız okula cep telefonu getirmeyecek, getiriyorsa da sabah ilk dersten önce telefonu teslim edecek ve akşam çıkışa kadar telefonunu okul içinde kullanmayacak. Bu konu çok önemli, çocuk ders esnasında öğretmenini dinlemiyor, telefonuyla ve başka şeylerle meşgul oluyor. Çocuklarımızın başarısının artmasında bunun da çok önemi var” dedi.

"Servisleri takip edelim"

Okul saatleri içinde çocukların takibinin de çok iyi yapılması konusunda da uyarılarda bulunan Vali Fuat Gürel, “Çocuklarımızı sabah okula gidiyor diye gönderiyoruz ama belki çocuk okula gitmiyor. Okul müdürlerimiz ve yöneticilerimiz hemen velimize telefon açarak "Çocuğunuz bu saate kadar okula gelmedi" diye bilgi verecek. Belki velinin bilgisi dahilindedir ama yine de bilgi vereceğiz. Taşımalı eğitimle gelen olsun diğer servis araçları olsun bunların denetimini iyi yapmamız lazım. Bazen serviste unutulan çocuklar oluyor. Bunların takibini iyi yapmamız lazım. Servislerden öğrencilerimizi sizler teslim alın, akşamları da öğrencilerimiz servis araçlarına binene kadar sizin kontrolünüz altında olsun. Son çocuk okuldan ayrılana kadar, servise binene veya velisi gelip alana kadar nöbetçi öğretmenimiz sahip çıksın” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İdare Mali İşler Daire Başkanı Mustafa Karlıtepe ise, Milli Eğitim Bakanının bizzat başında durduğu 2023 vizyonu içinde bir değişim döşümün içinde olduklarını anlatarak, “Bunun temel merkezinde öğretmenlerimiz var. Biz öğretmen merkezli gideceğiz. Burada eğitimi 2023 vizyonuna taşırken, öğretmenlerimizi gaye alacağız. Eğitimde çift kanatlılık değimiz bir olgumuz var. Bundan sonra çocuklarımızı bilgi ile donatırken, hem de hayattan koparmayacağız. Ekonominin öznesi olacak, ama burada bir emtia öğreten varlık haline gelmeyecek. Üzerinden değer kazanılan varlık haline gelmeyecek. Kıymete haiz olduğunu bu çocuklarımıza göstereceğiz” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Çevik Kuvvet Polislerinin özverili çalışmaları ile 20 odasının boya-badana işleri tamamlanan Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulunu da ziyaret eden Vali Gürel ve protokol üyeleri boya-badana işleri tamamlanan sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenler Odasında okulda görevli öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Gürel, okulun tadilatında görev alan polis memurlarını tebrik etti.