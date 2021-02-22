Karabük'te 2019 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

Deftardar Osman Kocaş, Karabük'te, 2019 vergilendirme dönemi kurumlar vergisi rekortmeni 22 milyon 973 bin 8 TL tutarındaki vergi ile Mesicer Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin olduğunu bildirdi.

Diğer vergi rekortmenlerinin de yer aldığı sıralamada 17 milyon 562 bin 215 TL ile Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti ikinci, 10 milyon 60 bin 560 TL ile KARGİSAN Karabük Giyim Sanayi Ve Ticaret AŞ. dördüncü, 7 milyon 854 bin 472 TL ile Ören Ticaret Dayanıklı Tüketim Mal ve Organize Üretim Sanayi İmalatı Pazarlama AŞ. beşinci, 5 milyon 67 bin 294 TL ile Karçel KARDEMİR Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Tic. Anonim Şti. yedinci, 3 milyon 850 bin 155 TL ile Topçugiller Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi sekizinci, 3 milyon 799 bin 279 TL ile Demora Fabrika İmalat San. Ve Tic.Ltd.Şti. dokuzuncu, 3 milyon 720 bin 995 TL ile Saka Demir Çelik San ve Tic. A.Ş. onuncu olarak yer aldı.

Bazı isimlerin ve ünvanların açıklanmadığı Gelir Vergisi rekortmenlerinde 852 bin 93 TL ile Osman Nuri Sarıoğlu üçüncü, 777 bin 946 TL ile Yasin Kaya beşinci, 644 bin 443 TL ile Salih Ören yedinci, 608 bin 319 TL ile Ali Rıza Camcı, 600 bin 831 TL ile Kemal Eser onuncu olarak yer aldı.