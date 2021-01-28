Karabük'te 2020 yılında 3 bin 295 kişi işe yerleştirildi

Karabük'te İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar konuşuldu.

Toplantıya Vali Gürel'in yanı sıra Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından sunulan 2020 yılı faaliyet raporunda; 3 bin 295 kişinin işe yerleştirildiği, bu kişilerden 16'sının engelli olduğu, 125 kişinin mesleki eğitim kurslarından bin 281 kişinin İşbaşı Eğitim Programından faydalandığı, 6 bin 118 kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalandığı, 3 bin 687 kişinin nakdi ücret desteğinden faydalandığı ifadeleri yer aldı.

Toplantıda, 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar ve program kapsamında engelli ve eski hükümlü hibe destekleri, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının değerlendirmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.