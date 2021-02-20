Karabük'te 2020 yılında 58 milyon 831 bin 345 TL sosyal yardım yapıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz'dan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yasemin Canbaz, 2020 yılında tüm yardımlar kapsamında merkez ilçede 36 bin 770 kişiye 30 milyon 353 bin 356 TL, İl genelinde ise 66 bin 189 kişiye 58 milyon 831 bin 345 TL olarak gerçekleştiğini ifade etti.

1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yardımların değerlendirilmesinde kullanılan muhtaçlık sınırının 701,32 TL olduğunu ifade eden Canbaz, aynı sınırın 2021 yılı için ise 852,53 TL olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

Vakıfta 19 bin 468 adet dosya bulunduğunu 18-39 yaş arasında 10 bin 411, 40-59 yaş aralığında 7 bin 318, 60 yaş ve üzerinde ise bin 739 dosya bulunduğunu, ayrıca 12 bin 97 hanenin aktif olarak yardım programlarından faydalandığını, 18-39 yaş aralığında 6 bin 699, 40-59 yaş aralığında 4 bin 748, 60 yaş ve üzerinde ise 650 dosyanın bulunduğunu belirten Canbaz, Vakıf iş ve işlemlerinin 4 ana başlıkta toplandığını bunların genel sağlık sigortası, merkezi yardımlar, vakıf yardımları ve vakfın proje yardımları olduğunu söyledi.

Merkezi yardımlar kapsamında; sosyal güvencesi olmayan hanelerde öğrencilere yönelik “Şartlı Eğitim Yardımı” kapsamında 2 bin 229 öğrenciye 1 milyon 194 bin 155 TL yardım yapıldığını, sosyal güvencesi olmayan hanelerin 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak aile hekimlerine sağlık kontrolü yaptırmaları adına ödenen “Şartlı Sağlık Yardımı” kapsamında 554 çocuğa 232 bin 710 TL, zorunlu askerlik görevini yürüten er ve erbaşların sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere ödenen “Muhtaç Asker Ailesi Yardımından” 46 kişiye 67 bin 125 TL, eşi vefat eden muhtaç kadınlara yönelik yapılan yardımlar kapsamında 42 kişiye 121 bin 750 TL, sosyal güvencesi olmayan %40 ve üzeri engelli raporu bulunan çocukların ailelerine yönelik gerçekleştirilen yardım kapsamında 120 kişiye 685 bin 437 TL, Engelli aylığı kapsamında ise 826 kişiye 5 milyon 945 bin 814 TL, 65 yaş üzeri sosyal güvencesi olmayan büyüklerimize ödenen yaşlı aylığı kapsamında 245 kişiye 1 milyon 835 bin 519 TL, zorunlu olarak askere giden kişilerin çocuklarına yapılan yardım kapsamında 13 çocuk için 5 bin 850 TL, annesi babası vefat etmiş 18 yaş altında 25 çocuğa 27 bin 400 TL, kronik hastalıklar yardımı kapsamında 4 kişiye 30 bin 704 TL, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında bin 180 kişiye 717 bin 77 TL ödeme yapıldığını söyledi.

Pandemi yardımları kapsamında Ekonomik İstikrar Paketinde 3 milyon 235 TL, Pandemi Sosyal Destek Programında 3 milyon 547 TL, “Bizbize Yeteriz Türkiyem” 1 fazında 70 bin TL, ikinci fazında 3 milyon 374 TL, diğer kuruluş müracaatları kapsamında 585 bin TL olmak üzere toplam 10 milyon 811 bin TL yardım yapıldığını ifade etti.

Vakıf yardımlarının, aile yardımları, gıda yardımları ve yakacak yardımlarının oluşturduğunu ifade eden Vakıf Müdürü Canbaz; aile yardımı kapsamında 6 bin 364 kişiye 1 milyon 801 bin 441 TL, gıda yardımları kapsamında 4 bin 438 kişiye 1 milyon 24 bin 625 TL ve yakacak yardımları kapsamında ise il genelinde 3 bin 817 aileye 4 bin 103 ton kömür dağıtıldığını ifade etti.

Oturdukları evleri zarar görmüş vatandaşların yaşayabilecekleri ortamın yaratılması amacıyla gerçekleştirilen yardım kapsamında 2020 yılında 4 aile için 69 bin 843 TL yardım yapıldığını söyleyen Canbaz, kalacak yeri olmayan muhtaç durumda ki 6 kişinin ise otelde konaklamalarının sağlandığını kaydetti.

Sosyal güvencesi olmayan muhtaç durumdaki vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ilimizde 2+1 nitelikli 66 adet konutun yapıldığını, hak sahiplerinin elektrik, su ve doğal aboneliğinin vakıf tarafından yapıldığını, toplam ödeme süresinin 20 yıl, aylık ödemesinin de 135 TL olduğunu söyledi.

Vakfa kayıtlı muhtaç durumda bulunan yaşlılık engellilik sebebiyle evinin temizliğini yapamayan ailelerin rızalarının alınarak evlerinin periyodik temizliğinin yapıldığını 2020 yılında 209 bin 700 TL ödenek ayrıldığını projenin 12 ay sürdüğünü ve 55 ailenin bu hizmetten faydalandığını ifade etti.

2020 yılında tüm yardımlar kapsamında merkez ilçede 36.770 kişiye 30 Milyon 353 Bin 356 TL, İl genelinde ise 66.189 kişiye 58 Milyon 831 Bin 345 TL olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Verdiği bilgiler için Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz'a teşekkür eden Vali Fuat Gürel kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.