Karabük'te 2022'de projelere 1 milyar 143 milyon TL ödenek verildi

Karabük'te, 2022 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, "Kamu kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Koordinasyon Kurulu Toplantılarını düzenlemekteyiz. Toplantımızın ana gündem maddesi; 2022 yılının 4. döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmaktır. Bu çerçevede ilimizde, 2022 yılında; ulaştırma sektöründe 26, eğitim sektöründe 61, kültür-turizm sektöründe 15, tarım sektöründe 65, enerji sektöründe 6, sağlık sektöründe 7, diğer kamusal hizmetleri sektöründe 35 olmak üzere toplam 215 proje ve iş yürütülmüştür.

Yürütülen 215 proje ve işin toplam proje bedeli 13 milyar 795 milyon 713 bin TL'dir. Bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 731 milyon 331 bin TL, dönem sonu itibariyle de 964 milyon 612 bin TL harcama yapılmıştır. Projelerin 2022 yılı ödenekleri 1 milyar 143 milyon 727 bin TL'dir" dedi.

Vali Fuat Gürel'in konuşmasının ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak 2022 yılında başlanan ve yapımı devam eden projeler ile 2023 yılında planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptı.