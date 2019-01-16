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Karabük'te 221 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük’te kapalı 221 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Karabük'te kapalı 221 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.


Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada kapalı 221 köy yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Merkezde 23, Eflani ilçesinde 48, Eskipazar ilçesinde 42, Ovacık ilçesinde 39, Safranbolu ilçesinde 43 ve Yenice ilçesinde 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.


26 greyder, 4 kar bıçaklı kamyon, 12 kazıcı yükleyici, 5 pikap ile çalışmalar sürüyor.

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