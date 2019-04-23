Karabük'te 23 Nisan düzenlenen törenle kutlandı

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile düzenlenen tören Kent Meydanı Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı.

Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, diğer protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na Karabük Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Kent Meydanı Atatürk Anıtı'ndaki tören sona erdi.

Kent meydanındaki törenin ardından, protokol üyelerinin ve öğrencilerin katılımı Milli Egemenlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş Yenişehir Kapalı spor salonunda sona erdi.

Yenişehir Kapalı Spor Salonunda devam eden bayram töreninde şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Gürel ve Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından ödülleri verildi.

Program öğrencilerin dans gösterileri ile sona erdi.

'Küçük mehteranlar ilgi odağı oldu'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kayabaşı İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencilerinden oluşan mehter takımının gösterisi izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü.