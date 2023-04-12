Karabük'te 3 ayrı kaza: 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarında meydana geldi. A.Ü. yönetimindeki 78 ABG 976 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen S.E.M. idaresindeki bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza, 100. Yıl Mahallesi 1008 Nolu Caddede meydana geldi. A.A. sevk ve idaresindeki 78 AAT 185 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 71 KD 701 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yolcu olarak bulunan K.N.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Beşbinevler Mahallesi 2 Nolu Caddede meydana gelen üçüncü kazada ise, U.T.Ç. idaresindeki 78 ABK 377 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilerek sürüklendi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.