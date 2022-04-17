Karabük'te 3 ayrı trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

"Yola fırlayan köpek kazalara neden oldu"

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Karabük-Yenice karayolu Yeşilköy Arıtma Tesisi yakınlarında meydana geldi. Karabük'ten Yenice istikametine seyir halinde olan Nihat C. idaresindeki 78 EA 750 plakalı otomobil yola fırlayan köpeği görünce durdu, bu sırada arkadan gelen Tuncay B. idaresindeki 78 AAG 422 plakalı otomobilin çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi. Yine aynı istikamet yönüne seyreden Osman N. idaresindeki 67 DD 095 plakalı hafif ticari araç, kaza yapan araçları fark edince direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edilirken takla atan araçta sürücü Osman N. ile yanında bulunan eşi Elif N., çocukları Yasemin N., Yeşim N. ve Güneş Naz K. (6) yaralandı. Yaralılar diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

“Bariyerlere çarpıp metrelerce takla attı”

Kentte meydana gelen diğer kaza ise Karabük-Bartın karayolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametinden Karabük'e seyreden Servet G. idaresinde 78 AAN 949 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç metrelerce taklalar attıktan sonra durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı sonucu olay yerine 112, AFAD, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Servet G. ile yanında bulunan eşi Necibe G. ekipler tarafından çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada aracın motor ve lastikleri koparken, trafik ekipleri tahkikat başlattı.