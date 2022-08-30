Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Karabük'te 30Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı münasebetiyle resepsiyon düzenlendi.

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ev sahipliğinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen resepsiyon çeşitli etkinliklerle gerçekleşti.

Misafir kabulü ile başlayan resepsiyon, Anadolu ezgileri müzik dinletisi, Anadolu halk oyunları, Ata zeybeği gösterisi ile devam etti. Zafer pastası kent protokolü ile şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte kesildi. Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel resepsiyona katılan davetlilerin masalarını dolaşarak bayramlarını kutladılar ve davetlilerle kısa süreli sohbet ettiler. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları anısına 100 adet cumhuriyet balonu etkinliği, havai fişek etkinliğinin ardından etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonuna Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Memleket Partisi Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof Dr Mustafa Yaşar, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Garip Gümüş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aieleri ve gaziler katıldı.