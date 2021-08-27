Karabük'te 30 bin yavru sazan balık gölle buluştu

Karabük'ün Ovacık illçesinde "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 30 bin yavru sazan balığı gölete bırakıldı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tesislerinde üretilen 30 bin sazan balığı yavrusunu Karagöl Göletine bıraktı.

Ayvalık, “ Bakanlığımızın büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynaklarımızı balıklandırmaya devam ediyoruz” dedi.