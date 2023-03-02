Karabük'te 356 köy 341 bin 933 parsel bulunuyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Karabük Kadastro Müdürü Erkan Avcı'dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Avcı, Karabük'ün 4 bin 211 kilometrekare alana sahip olduğunu, müdürlüğün merkez, Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Ovacık, Yenice ilçelerinde yetkili olduğunu belirtti. İl genelinde 356 köy ve mahalle, 341 bin 933 parsel bulunduğunu aktaran Avcı, "Karabük Kadastro Müdürlüğü 2022 yılında talebe bağlı işlemler çerçevesinde 4 bin 154 adet işlem yürütmüştür. İl genelinde 3 adet Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu (LİHKAB) hizmet vermektedir. 2010 yılında toplamı 348 yerleşim birimi olmak üzere tüm birimlerde tesis kadastrosu çalışmaları tamamlanmıştır. Bugüne kadar 150 birimde 9 bin 540 parselde 2/B kadastrosu yapılmıştır. 70 birim 54 bin 370 adet parselde sayısallaştırma çalışmaları yapılmıştır. 52 birim 51 bin 973 adet parselde güncelleme (22/A) çalışmaları tamamlanmıştır. İl genelinin tamamı sayısal hale getirilmiştir. İl genelindeki tüm gayrimenkuller arşiv onaylı koordinatlı parsellerdir. Karabük Kadastro Müdürlüğü imkanları ile 2/B kadastro çalışması merkez Kadı köyü 16 parselde tamamlanarak askı ilanına alınmıştır. Yenice ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki çalışmalar devam etmektedir. Megsis Veri Onay Çalışmasında il genelinin yüzde 99,87'si tamamlanmış olup tamamlanmayan 555 parselde, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2021 tarihli onayı ile Müdürlüğümüz Kastamonu ili Araç ilçesinde 35 birim ve 37 bin 917 parselde kadastro çalışmalarında görevlendirilmiş ilçede çalışmalar ve askı ilanları işlemleri devam etmektedir" dedi.