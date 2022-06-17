Karabük'te 36 bin 818 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Karabük'te bulunan 187 okulda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sona erdi.

İl genelinde 187 okulda 36 bin 818 öğrencinin karne heyecanı yaşadığı kentte Karabük Şirinevler İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Vali Fuat Gürel ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın katıldığı törende, öğrenciler sınıflarında ziyaret edilerek karneleri ve hediye kitapları verildi.

Vali Gürel, “Ülkemizin geleceği, sevgili çocuklar, eğitim hayatınızın önemli bir basamağını bugün tamamladınız. Yüzlerinizden tebessüm, gözlerinizden heyecan, kalplerinizden sevgi hiç eksik olmasın. Tatilde bol bol eğlenin” diyerek kitap okumayı da ihmal etmemelerini hatırlattı.