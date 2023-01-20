İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük'te 36 bin öğrenci yarı yıl tatiline çıktı

Karabük’te 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 204 okulda 36 bin 706 öğrenci yarı yıl karnelerini aldı.

Karabük'te 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 204 okulda 36 bin 706 öğrenci yarı yıl karnelerini aldı.


Kurtuluş İlkokulu ve Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Vali Güler, öğrencilerle sohbet ederek beraberindeki heyetle birlikte karne heyecanı yaşayan çocuklara karneleri ve başarı belgeleri dağıtılarak, okuma kitapları hediye edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.