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Karabük'te 364 firma denetlendi

Karabük’te, korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 364 firma denetlendi.

Karabük'te, korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 364 firma denetlendi.


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele etkin bir şekilde uygulandığı belirtildi.


Ticaret İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gıda ve temizlik, garanti belgesi, sağlık ürünleri, market çalışma saatleri, maske, eldiven, dezenfektan bulundurulması ve sosyal mesafe kuralı denetimleri her gün farklı bölgelerde devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Bu kapsamda; gıda ve temizlik sektöründe 42 firma, garanti belgesi sektöründe 2 firma, sağlık ürünleri sektöründe 60 firma, market çalışma saatleri 196 firma, maske, eldiven, dezenfektan bulundurulması ve sosyal mesafe kuralında 64 firma olmak üzere toplam 364 firmada 616 ürün denetimi gerçekleştirilmiştir" denildi.

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